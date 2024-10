Ilfattoquotidiano.it - Antimafia, Conte: “Bullismo istituzionale contro Scarpinato e De Raho”. Familiari delle vittime: “Commissione operi fino in fondo”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La legge del centrodestra per allontanare i parlamentari conflitto d’interesse dalla? ““. I commissari in condizione d’inopportunità? “Non siamo disponibili ad assistere a questo dossieraggio. Ci rivolgeremo ai presidentiCamere per fermare questo scempio e se serve al presidente della Repubblica”. Giuseppecompare in conferenza stampa per difendere Robertoe Federico Cafiero De, gli ex magistrati che il M5s fatto eletteggere in Parlamento e che adesso il centrodestra vorrebbe allontanare dai lavori di Palazzo San Macuto.e altri esponenti dell’opposizione hanno parlato in Senato, dopo una conferenza stampa convocata daidi mafia e terrorismo.