Thesocialpost.it - Alluvione devastante a Valencia: un uomo salvato in extremis

Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it

Scopri di più su questa notizia su Thesocialpost.it☑️ Un video drammatico proveniente dalla provincia di, in Spagna, sta facendo il giro dei social e delle testate locali, testimoniando un salvataggio estremo in una delle aree più colpite dalla recente. Nelle immagini si vede untravolto dall’acqua che, nella notte, tenta disperatamente di aggrapparsi a qualsiasi cosa per resistere alla corrente. È stato l’intervento rapido e coraggioso di un gruppo di residenti di Albal a evitare il peggio, usando pali e corde calate dai balconi per tirarlo fuori dal flusso impetuoso, tra le urla e il sollievo di chi assisteva al drammatico salvataggio.