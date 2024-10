Alluvionati, dopo il danno la beffa: rigettate le domande di indennizzo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Danni da alluvione, il Comune di Senigallia sta inoltrando ai cittadini che avevano fatto richiesta di indennizzi per vedersi ripagare parte delle spese subite per l’ondata di maltempo che ha investito la città e la provincia dorica il 15 settembre 2022, il rigetto di istanza di contributo. "Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Tar o al presidente della Repubblica nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica", avvisa l’ente. Ma è possibile? Sì sta accadendo davvero. Le lettere, partite dall’area Protezione Civile, a firma del geometra responsabile, stanno arrivando in questi giorni nelle case dei senigalliesi e c’è chi le ha già messe in mano agli avvocati. Un diniego agli indennizzi già stanziati per chi ha subito danni due anni fa. Ilrestodelcarlino.it - Alluvionati, dopo il danno la beffa: rigettate le domande di indennizzo Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Danni da alluvione, il Comune di Senigallia sta inoltrando ai cittadini che avevano fatto richiesta di indennizzi per vedersi ripagare parte delle spese subite per l’ondata di maltempo che ha investito la città e la provincia dorica il 15 settembre 2022, il rigetto di istanza di contributo. "Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso al Tar o al presidente della Repubblica nei termini di 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica", avvisa l’ente. Ma è possibile? Sì sta accadendo davvero. Le lettere, partite dall’area Protezione Civile, a firma del geometra responsabile, stanno arrivando in questi giorni nelle case dei senigalliesi e c’è chi le ha già messe in mano agli avvocati. Un diniego agli indennizzi già stanziati per chi ha subito danni due anni fa.

Alluvionati, dopo il danno la beffa: rigettate le domande di indennizzo

(ilrestodelcarlino.it)

Il Comune di Senigallia rigetta richieste di indennizzo per danni da alluvione, scatenando polemiche e minacce di ricorsi legali da parte dei cittadini danneggiati.

