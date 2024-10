Vittoria in Liguria | Marco Bucci Conferma il Successo del Centrodestra

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilha celebrato un importantein, doveè stato eletto come Governatore., sindaco di Genova dal 2017, ha ottenuto lain una sfida combattuta contro il candidato del centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro e deputato. Larafforza la posizione deline ribadisce il ruolo L'articoloinildelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: dopo la Germania Salvini esulta, Berlusconi preoccupato Il Parlamento secondo i sondaggi: cdx prima senza maggioranza Berlusconi auspica un governo diBerlusconi lancia “Altra Italia” Berlusconi domani probabilmente scioglierà la riserva Per Zaia oggi “dev’essere la giornata buona, si deve tornare in Regione”