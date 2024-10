VIDEO | Francavilla al Mare, la sindaca Luisa Russo traccia un bilancio dei primi tre anni di mandato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare, ha fatto il punto sui primi tre anni di amministrazione, illustrando i progetti e le opere realizzate, così come le emergenze ancora aperte, tra cui l’annosa questione del servizio idrico. Ha inoltre annunciato che il ponte ciclopedonale sul fiume Chietitoday.it - VIDEO | Francavilla al Mare, la sindaca Luisa Russo traccia un bilancio dei primi tre anni di mandato Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), sindaco dial, ha fatto il punto suitredi amministrazione, illustrando i progetti e le opere realizzate, così come le emergenze ancora aperte, tra cui l’annosa questione del servizio idrico. Ha inoltre annunciato che il ponte ciclopedonale sul fiume

Francavilla al Mare, Russo: “Tre anni di progetti realizzati”

(rete8.it)

Il sindaco di Francavilla al Mare Luisa Russo Traccia un bilancio dei primi tre anni del suo mandato e al Tg8 parla anche di emergenza idrica ...

Rifiuti in campagna, fototrappole per stanare gli abusivi

(rainews.it)

Rifiuti abbandonati in campagna, a Francavilla Fontana scatta l'offensiva per trovare gli autori dello scempio. Nelle strade che costeggino i terreni e che portano verso gli uliveti lo scenario è deso ...

FRANCAVILLA: ANNUNCIA SUICIDIO AL FIGLIO, 62ENNE SALVATO DAI CARABINIERI

(abruzzoweb.it)

FRANCAVILLA AL MARE – Il figlio, in Lombardia, avvisa i carabinieri in Abruzzo e questi salvano un uomo intenzionato a togliersi vita. Un ragazzo di Milano, ieri sera, ha contattato la stazione carabi ...

Francavilla al Mare, batterio sospetto nell’acqua: mezza città a secco. Scatta l’emergenza

(ilmessaggero.it)

Non bastava la grande sete dell’estate scorsa, con una coda che disagi che continua a proiettarsi anche sull’autunno. In gran parte della zona sud di Francavilla al Mare è ...