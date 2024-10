Oasport.it - Tuffi, il quadriennio olimpico comincia con un collegiale a Roma. Presenti Pellacani e Santoro

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dail lungo cammino della nazionale azzurra diverso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il commissario tecnico Oscar Bertone ha infatti programmato nella Capitale un maxidal 6 al 9 novembre contutti gli atleti più importanti, compresi coloro che sono reduci dai Giochi Olimpici di Parigi. L’unica assente è Sarah Jodoin Di Maria, che rimarrà ad allenarsi in Australia fino a febbraio. Saranno quattro anni lunghi ed importanti per iitaliani, in unche potrebbe davvero regalare tante soddisfazioni all’Italia. I fari sono ovviamente puntati su Chiara, presente nella sua, che è pronta ad ulteriore e definitivo salto di qualità.