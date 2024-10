Tsitsipas racconta la magia della prima volta che ha visto Paula Badosa: “Un giorno staremo insieme” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa raccontano il loro amore: lui la vide in Australia nel 2020 e rimase folgorato, ma per tre anni non sarebbe riuscita a incontrarla. Poi l'anno scorso a Parigi il greco ce l'ha fatta a coronare il sogno: "Ogni giorno mi sveglio e mi sento molto fortunato che Paula faccia parte della mia vita". Fanpage.it - Tsitsipas racconta la magia della prima volta che ha visto Paula Badosa: “Un giorno staremo insieme” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Stefanosno il loro amore: lui la vide in Australia nel 2020 e rimase folgorato, ma per tre anni non sarebbe riuscita a incontrarla. Poi l'anno scorso a Parigi il greco ce l'ha fatta a coronare il sogno: "Ognimi sveglio e mi sento molto fortunato chefaccia partemia vita".

Tsitsipas racconta la magia della prima volta che ha visto Paula Badosa: "Un giorno staremo insieme"

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa raccontano il loro amore: lui la vide in Australia nel 2020 e rimase folgorato, ma per tre anni non sarebbe riuscita

Tsitsipas e Paula Badosa parlano del loro amore: arriva la scelta sui figli

Il campione greco e la tennista spagnola hanno posato insieme per la rivista Hola! e raccontato qualche retroscena sulla loro storia d'amore

Tsitsipas, prima lo sfogo e poi la separazione: "Preferisco mantenere mio padre come tale"

Il numero 11 al mondo aveva parlato senza filtri ai giornalisti presenti a Montreal, optando per l'attacco diretto: "Mio padre non è stato molto intelligente o molto bravo a gestire queste situazioni

