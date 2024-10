Tragedia a Sezze: ritrovato senza vita Augusto Battaglini, disperso durante una passeggiata nei boschi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sezze è stata scossa da una triste notizia: Augusto Battaglini, il 91enne disperso nel bosco durante una passeggiata alla ricerca di funghi, è stato ritrovato senza vita. L’anziano, esperto conoscitore della zona boschiva di via Valle I Santi, si era allontanato da casa sabato 26 ottobre, ma non vi aveva fatto ritorno come previsto. La L'articolo Tragedia a Sezze: ritrovato senza vita Augusto Battaglini, disperso durante una passeggiata nei boschi Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Tragedia a Sezze: ritrovato senza vita Augusto Battaglini, disperso durante una passeggiata nei boschi Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)è stata scossa da una triste notizia:, il 91ennenel boscounaalla ricerca di funghi, è stato. L’anziano, esperto conoscitore della zonava di via Valle I Santi, si era allontanato da casa sabato 26 ottobre, ma non vi aveva fatto ritorno come previsto. La L'articolounaneiTemporeale Quotidiano.

(latinaquotidiano.it)

(radioluna.it)

SEZZE – E' stato ritrovato senza vita il corpo di Augusto Battaglini, il pensionato di 91 anni scomparso da sabato mentre cercava funghi nei boschi nei dintorni di Sezze, nella zona di Crocemoschitto.

(ilmessaggero.it)

(latinapress.it)

