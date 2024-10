Tvplay.it - Tegola Juve, Motta gelato: il dato parla chiaro, tifosi spiazzati

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tecnico bianconero accusa il colpo, la vittoria del Napoli segna un crocevia: i numeri sono chiarissimi. La vittoria del Napoli contro il Milan mette sull’Inter, ma soprattutto sullantus, una pressione enorme. Se da un lato l’Inter ha un match abbordabile contro l’Empoli, dall’altro i bianconeri affrontano il Parma che quasi non ha nulla da perdere. Non vincere contro il Parma significherebbe, per lantus, fare un passo indietro enorme.: il(LaPresse) tvplay.itInnanzitutto per la classifica, che vedrebbe i bianconeri rimanere a +8 dalla vetta e, molto probabilmente, anche retrocedere potenzialmente anche in settima posizione. E poi da un punto di vista mentale sarebbe una mazzata gigantesca.