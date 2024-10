Ilnapolista.it - Tebas: «Infantino dovrebbe rinunciare al Mondiale per club, o spiegare dove troverà i soldi»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Javierne ha un po’ per tutti. Ma soprattutto pere la Fifa. Intervistato da L’Équipe, il presidente della Liga dice che forse sarebbe il caso dialper, perché “inutile e pericoloso”. “Se la Fifa continua a comportarsi come ha fatto con questoper, si metterà in pericolo. Sta facendo di tutto perché il suo monopolio venga dichiarato illegale. Non sono sicuro che ilalla fine si farà. Le questioni economiche non sembrano essere state risolte per dare aiquanto promesso. E se la Fifasse riuscirci, dovràcome Hanno promesso, pare, tra i 40 ei 50 milioni di euro ai maggiorieuropei coinvolti. Sapendo che non ha isperati, che tutti sono contrari a questa competizione, la Fifa”. “Ho sentito cosa dicono i giocatori.