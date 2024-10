"Tari in aumento, grave responsabilità politica: manca piano economico finanziario aggiornato" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei consiglieri comunali Francesco Cannalire, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Lino Luperti, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Diego Rachiero, Alessandro Antonino, Rino Giannace, Giampaolo D’Onofrio e Michelangelo Greco. Il tema è quello dell'aumento Brindisireport.it - "Tari in aumento, grave responsabilità politica: manca piano economico finanziario aggiornato" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei consiglieri comunali Francesco Cannalire, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Lino Luperti, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Diego Rachiero, Alessandro Antonino, Rino Giannace, Giampaolo D’Onofrio e Michelangelo Greco. Il tema è quello dell'

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "inresponsabilità politica: manca piano economico finanziario aggiornato";, aumenti in arrivo nella provincia di Taranto: ecco dove; Forza Italia e Fdi difendono l'dellaa Marsala e dicono che ...;, Amorese a gamba tesa: "È l'amministrazione a decidere gli aumenti. Ha caricato i costi sulla schiena dei cittadini"; archivio news; Aumentia Giulianova, l’assessore Soccorsa Ciliberti puntualizza: “Ritocchi contenuti”; Leggi >>>

Aumento TARI a Brindisi: valanga politica in arrivo, famiglie e aziende brindisine verso un "annus horribilis" nel 2025

(brindisisera.it)

La nota delle opposizioni del Comune di Brindisi “Quella che nei giorni scorsi qualcuno della maggioranza ha derubricato come la solita polemica della minoranza, si sta trasformando in una valanga pol ...

Aumento della TARI a Molfetta. M5S: «Risultato di una cattiva gestione finanziaria e amministrativa»

(molfettaviva.it)

La nota: «I cittadini molfettesi non possono continuare a pagare le conseguenze di questa incompetenza» ...

Tari, morosità in aumento: crisi economica e "furbetti" sotto la lente del Comune

(giornalelavoce.it)

Tra difficoltà economiche, cambi di residenza e "furbetti", l'amministrazione comunale cerca di recuperare i crediti ...

Tari 2023: chi sostiene i costi tra inquilino e proprietario?

(msn.com)

Quando si risiede in una proprietà in affitto, sorge la questione relativa al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La questione principale è chi è responsabile per il suo ...