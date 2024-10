Lettera43.it - Stati generali della Rai, il super convegno a Palazzo tra vip tv, giornalisti e politici

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Da Geppi Cucciari ad Alessandro Giuli. Da Alberto Angela ad Aldo Grasso. Da Monica Maggioni a Bruno Vespa, passando per Giovanni Floris e Marcello Veneziani. Di tutto e di più agliRai fortissimamente voluti dalla presidentecommissione di Vigilanza, Barbara Floridia. Un modo per discutereriforma del servizio radiotelevisivo in vista del Media Freedom Act, ovvero i paletti imposti da Bruxelles sulle tv pubbliche che entreranno in vigora dalla prossima estate. E che manderebbe fuori legge l’attuale legge sulla Rai fatta dal governo Renzi nel 2015 perché le nomine dei vertici sono troppo legate aChigi. Alessandro Giuli (Imagoeconomica).