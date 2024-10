Notizie.com - Ricorso alla Corte Ue, quali e cosa sono i Paesi sicuri? Gli stranieri in Italia: “Fermare trafficanti e clandestini”

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri i giudici del Tribunale di Bologna hanno chiesto chiarimentiEuropea per il caso di un cittadino di un Bangladesh:parametri considerare per i? “È giusto che l’tuteli i propri confini, ma bisogna incentivare l’immigrazione regolare. La responsabilità suiè reciproca: il Bangladesh non fa la propria parte”. Così Mohammed Taifur Rahman Shah, presidente dell’associazione Italbangla, attiva a Roma dal 1992. Il tema è da mesi ormai all’attenzione della politica, delle istituzioni, degli stessi cittadini? Facciamo un passo indietro.Ue,? Il presidente: “Il Bangladesh deve” (ANSA FOTO) – Notizie.