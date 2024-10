Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ognissanti 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il calendario delle estrazioni del Lotto e del SuperenaLotto subirà modifiche in occasione della festa di Ognissanti. Venerdì 1 novembre, infatti, le estrazioni si fermano ed entrambe le lotterie saranno posticipate ai giorni successivi. Vediamo Quando si recuperano i concorsi. Fanpage.it - Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per Ognissanti 2024 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildelledele del Superenasubirà modifiche in occasione della festa di. Venerdì 1 novembre, infatti, lesi fermano ed entrambe le lotterieposticipate ai giorni successivi. Vediamosi recuperano i concorsi.

