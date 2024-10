Sport.quotidiano.net - Pernat accende la sfida. "Palladino forte e bravo. Firenze è da Champions. Il Genoa? Il mio incubo»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Carlo, manager numero uno del motomondiale, sta imbarcandosi sul volo che lo porterà a Sepang per il penultimo Gp del 2024. "Però è un peccato – si affretta a sottolineare –. Mi perdo-Fiorentina. O forse o forse è meglio così, perchè per i miei rossoblù la vedo dura, molto dura, contro questi viola". Mettiamola in pista ladomani sera: la Fiorentina ha il gas aperto al massimo e vola, il suo"Ilprende gol e non segna. E’ questa la poco confortante analisi della realtà". Tutta colpa di chi? "Non mi faccia parlare. Non mi faccia dire cose. Sa bene quanto tengo ale tutto quello che sta succedendo non mi va giù. Un". Proviamo ad andare sul pronostico? "Se la partita finisse in parità sarei contentissimo. Un punto con una squadrache può puntare allaè oro.