Oasport.it - Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri debuttano al Grand Prix de France con ambizioni altissime

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Due gare in uno, passione e la voglia di incantare ancora una volta il mondo. Non cambia il copione di Charléne-Marco, pronti a fare il loro debutto al2024-2025 diartistico scendendo sul ghiaccio di Angers, teatro questo fine settimana delde, terzo appuntamento della celeberrima rassegna itinerante. Come sempre, gli allievi di Barbara Fusar Poli scenderanno in pista con l’obiettivo di gettare le basi per conquistare la quarta finale della carriera. E i presupposti ci sono tutti. Gli azzurri, di fatto, non avranno alcun rivale da temere in terra transalpina. Basti pensare al personal best degli altri due binomi quotati: quello dei lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius è infatti fermo a 203.37 (ottenuto agli Europei 2023), mentre quello dei padroni di casa Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud recita 200.