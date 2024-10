Panico in Spagna dopo l’alluvione, supermercati presi d’assalto a Valencia: saccheggiata anche l’acqua – Video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) l’alluvione che ha colpito la regione di Valencia in cui sono morte 64 persone ha anche episodi di Panico tra la popolazione. La gente, temendo la carenza di acqua potabile, ha iniziato a fare scorte di acqua imbottigliata, svuotando anche, in generale, i supermercati. Secondo quanto riportato da El País, molti cittadini hanno utilizzato le loro auto per trasportare quanta più acqua possibile. Nuria Guaita, residente nella capitale, racconta: “C’è gente che ha preso la propria macchina per trasportare più acqua possibile, era incredibile, ti imbattevi in persone che trasportavano quante più bottiglie potevano”. I supermercati sono stati presi d’assalto, come conferma anche Ana Furió, abitante di Mislata “Ci sono pallet di latte e riso completamente distrutti”. Ilfattoquotidiano.it - Panico in Spagna dopo l’alluvione, supermercati presi d’assalto a Valencia: saccheggiata anche l’acqua – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)che ha colpito la regione diin cui sono morte 64 persone haepisodi ditra la popolazione. La gente, temendo la carenza di acqua potabile, ha iniziato a fare scorte di acqua imbottigliata, svuotando, in generale, i. Secondo quanto riportato da El País, molti cittadini hanno utilizzato le loro auto per trasportare quanta più acqua possibile. Nuria Guaita, residente nella capitale, racconta: “C’è gente che ha preso la propria macchina per trasportare più acqua possibile, era incredibile, ti imbattevi in persone che trasportavano quante più bottiglie potevano”. Isono stati, come confermaAna Furió, abitante di Mislata “Ci sono pallet di latte e riso completamente distrutti”.

