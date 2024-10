Otto milioni di download di app infette da malware nell’ultimo anno sul Play Store (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi 12 mesi il malware su mobile è cresciuto notevolmente. Ecco le categorie preferite dai malintenzionati e i Paesi più colpiti. L'articolo Otto milioni di download di app infette da malware nell’ultimo anno sul Play Store proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Otto milioni di download di app infette da malware nell’ultimo anno sul Play Store Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Negli ultimi 12 mesi ilsu mobile è cresciuto notevolmente. Ecco le categorie preferite dai malintenzionati e i Paesi più colpiti. L'articolodidi appdasulproviene da TuttoAndroid.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Otto milioni di download di app infette da malware nell’ultimo anno sul Play Store; Android, in un anno scoperte 200 app con malware. Sono state scaricate milioni di volte; Google Play: più di 200 app dello store contengono dei malware; Carta d’identità elettronica, per l’App 5,8 milioni di installazioni; Outlook Lite raggiungere i 10 milioni di download; Cie, salgono a 5,8 milioni le installazioni dell'app: +31% da gennaio; Leggi >>>

Android, in un anno scoperte 200 app con malware. Sono state scaricate milioni di volte

(hwupgrade.it)

Un'indagine di Zscaler ha rivelato la presenza di oltre 200 app dannose su Google Play, scaricate milioni di volte. La ricerca evidenzia le sfide persistenti nella sicurezza dello store ufficiale Andr ...

Google Play: più di 200 app dello store contengono dei malware

(msn.com)

Nll'ultimo anno, Google Play ha distribuito più di 200 applicazioni contenenti malware, con un totale di quasi otto milioni di download.

40 milioni di download per l'app IO (aspettando IT-Wallet)

(punto-informatico.it)

L'app IO ha appena tagliato il traguardo dei 40 milioni di download: presto accoglierà il portafoglio digitale IT-Wallet per i documenti. Il contatore dei download che compare sul sito ufficiale ...

App IO raggiunge 40 milioni di download mentre aspettiamo IT-Wallet

(assodigitale.it)

Negli ultimi anni, l’app IO ha visto una crescita notevole nei download, rappresentando un’evoluzione significativa nel panorama delle applicazioni digitali in Italia. Con il superamento della soglia ...