Ognissanti in partenza 10 milioni | vacanze da 46 miliardi

Il ponte delle vacanze di Ognissanti sarà breve ma di non poco conto riguardo al numero degli italiani che sceglieranno di partire e per il valore di mercato di questa pausa. Saranno dieci i milioni di italiani in viaggio, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna

Per il ponte di Ognissanti 10 milioni di italiani in viaggio

Secondo l'indagine condotta da Federalberghi, saranno dieci i milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti.

Federalberghi: 10 milioni in viaggio per il ponte. Giro d’affari per 4,6 miliardi

Federalberghi: 10 milioni in viaggio per il ponte. Giro d'affari per 4,6 miliardi

Per il Ponte del 1 novembre in viaggio 10 milioni di italiani

Dieci milioni di italiani in viaggio per il ponte di Ognissanti, 8,9 milioni dei quali resteranno in Italia prediligendo le località d'arte e, a seguire, la montagna e i posti

Truccano un Gratta e vinci da 10 milioni: scoperti e denunciati – Clamorosa vicenda in Puglia, dove tre amici, convinti di aver vinto 10 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci Maxi