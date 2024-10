Ilveggente.it - Nuova firma con la Ferrari: colpo di scena UFFICIALE

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)con la, adesso è: ecco come la Rossa di Maranello vuole cercare di ridurre ulteriormente il gap con le altre Due vittorie nelle ultime due uscite del Mondiale. La sensazione di poter dire ancora la propria anche in Brasile, nel prossimo weekend. La Rossa sta mettendo le basi per la prossima stagione e ha aperto incredibilmente il mondiale costruttori che adesso, anche per via di un paio di Sprint Race nel mezzo, diventa un obiettivo.con ladi(Lapresse) – Ilveggente.itPrima Leclerc e poi Sainz, per una gioia condivisa. Anche se tra i due piloti, come si vede in un video che circola sui social, forse non c’è l’idillio che tutti si aspettano.