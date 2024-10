Milan-Napoli, Musah crede allo Scudetto. Ma su Leao aggiunge che … (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Musah crede allo Scudetto. Ma su Leao aggiunge che … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Yunus, centrocampista rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' dopo, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Milan-Napoli, Musah crede allo Scudetto. Ma su Leao aggiunge che …; Musah a Mediaset: «Crediamo ancora allo scudetto»; Fonseca crede nel Milan: "Lo Scudetto non si vince dopo 9 giornate, sono più fiducioso che mai"; Milan-Napoli 0-2: gli azzurri volano a +7 sull'Inter; Stasera Milan-Napoli: le parole di Fonseca; Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Fonseca sorprende; Leggi >>>

Milan Napoli, il consiglio di Trevisani a Fonseca: «Musah merita di giocare perché…»

(milannews24.com)

Milan Napoli, il consiglio di Trevisani a Fonseca su Musah. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera Riccardo Trevisani, alla vigilia del match tra Milan e Napoli, ha parlato a La Font ...

21 milioni di dubbi, Musah nel mirino: avventura al bivio

(milanlive.it)

Yunus Musah continua a deludere. Il centrocampista rischia di perdere il Milan se non dovesse cambiar passo: possibile addio a gennaio ...

Milan Napoli, Musah non sta piacendo a Fonseca: deve giocare in un’altra posizione

(milannews24.com)

Milan Napoli, Musah non sta piacendo a Fonseca dopo i primi 15 minuti ed è stato richiamato dalla panchina: deve giocare in un’altra posizione I primi 15 minuti di Musah in Milan Napoli non stanno con ...

Milan-Napoli, le parole di Di Lorenzo e Musah

(informazione.it)

Di seguito le dichiarazioni che il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato a Sport Mediaset dopo la vittoria sul Milan al Meazza. “Portare via tre punti a Milano è molto bello. Siamo tut ...