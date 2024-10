Milan-Napoli gratis non sfonda negli ascolti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tanti ma non tantissimi. Non il botto che si poteva attendere vista la trasmissione 'aperta' anche a due milioni, massimo, di non abbonati. Milan-Napoli di martedì sera 29 ottobre ha raccolto su DAZN un ascolto complessivo di 1,883 milioni di spettatori. Un'ottima performance anche se non il dato più alto della stagione che rimane quello del derby di Milano dello scorso 22 settembre con 1.972.264. Però questa volta il parametro di partenza era diverso e il risultato non poteva che essere atteso superiore. Un dato particolarmente atteso perché la sfida di San Siro era trasmessa parzialmente in maniera gratuita. Non in chiaro in senso tecnico (non visibile sul digitale terrestre), ma accessibile per un massimo di due milioni di persone non abbonate che si fossero registrate alla piattaforma di DAZN. Panorama.it - Milan-Napoli gratis non sfonda negli ascolti Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tanti ma non tantissimi. Non il botto che si poteva attendere vista la trasmissione 'aperta' anche a due milioni, massimo, di non abbonati.di martedì sera 29 ottobre ha raccolto su DAZN un ascolto complessivo di 1,883 milioni di spettatori. Un'ottima performance anche se non il dato più alto della stagione che rimane quello del derby dio dello scorso 22 settembre con 1.972.264. Però questa volta il parametro di partenza era diverso e il risultato non poteva che essere atteso superiore. Un dato particolarmente atteso perché la sfida di San Siro era trasmessa parzialmente in maniera gratuita. Non in chiaro in senso tecnico (non visibile sul digitale terrestre), ma accessibile per un massimo di due milioni di persone non abbonate che si fossero registrate alla piattaforma di DAZN.

Milan-Napoli gratis non sfonda negli ascolti

