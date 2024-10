Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si terranno giovedì a Giaveno i funerali di Matilde Lorenzi, la 19enne morta all'alba di ieri nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente sulle piste da sci della Val Senales, dove la promessa dello sci azzurro si stava allenando. L'atleta stava scendendo lungo la Grawand G1, una pista rossa, quando ha urtato una porta con un braccio e ha perso il controllo degli sci, che si sono divaricati. Nella caduta, Matilde ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato e poi è finita fuori pista: subito soccorsa, è stata portata all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso in tempi rapidi ma purtroppo l'impatto le è stato fatale. Sulla dinamica dell'incidente i carabinieri hanno compiuto una serie di accertamenti disposti dalla procura di Bolzano. E i magistrati, in una nota, hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice. Tg24.sky.it - Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. La sorella: "Ho il cuore spezzato" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si terrannodi, la 19enne morta all'alba di ieri nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente sulle piste da sci della Val Senales, dove la promessa dello sci azzurro si stava allenando. L'atleta stava scendendo lungo la Grawand G1, una pista rossa, quando ha urtato una porta con un braccio e ha perso il controllo degli sci, che si sono divaricati. Nella caduta,ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato e poi è finita fuori pista: subito soccorsa, è stata portata all'ospedale di Bolzano con l'elisoccorso in tempi rapidi ma purtroppo l'impatto le è stato fatale. Sulla dinamica dell'incidente i carabinieri hanno compiuto una serie di accertamenti disposti dalla procura di Bolzano. E i magistrati, in una nota, hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice.

Matilde Lorenzi, giovedì i funerali a Giaveno. Il padre: "Più sicurezza per gli atleti come lei"

Si terranno giovedì alle 10 nella parrocchia di San Lorenzo a Giaveno, in provincia di Torino i funerali di Matilde Lorenzi la sciatrice diciannovenne morta dopo un incidente sugli sci in Val Senales.

Matilde Lorenzi, i funerali giovedì mattina. Il padre: «Non fiori ma fondi per piste da sci sicure»

Per l'incidente in Val Senales che ha causato la morte della sciatrice Matilde Lorenzi non ci sono responsabilità penali. Lo ha spiegato la Procura di Bolzano in una nota precisando che il pm «ha già ...

Matilde Lorenzi, il ricordo della sorella: "Il mio gigante buono". Giovedì i funerali

"È stata una sorella pazzesca, la ricorderò sempre col suo sorriso e con la sua determinazione. È il mio gigante buono, mi ...

Matilde Lorenzi, come è morta: l'incidente ricostruito dalla Procura. «Nessuna responsabilità penale»

Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: è morta all'alba nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente di lunedì mattina sulle piste da sci della ...