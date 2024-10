Lucidità mentale: ecco come mantenere il cervello attivo nel tempo! (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con il passare degli anni non solo il corpo invecchia, ma anche il cervello perde Lucidità, confondendoci i pensieri. Eppure, esistono alcuni trucchetti facilissimi da mettere in atto fin da subito per mantenere la mente attiva e sveglia nel tempo. Il primo infallibile e banale consiglio riguarda sempre il movimento fisico: l’attività aerobica porta ossigeno e nuova linfa ad ogni organo, stimolando, grazie all’aumento del flusso sanguigno, le sinapsi neuronali. Con lo sport, si riattivano memoria, percezione sensoriale e attenzione. E ovviamente si resta in forma. Questo non è trascurabile sotto il profilo salutistico generale, giacché le persone sovrappeso, invecchiando, vanno incontro ad un rischio maggiore di ictus, altamente invalidanti per la materia grigia. Donnaup.it - Lucidità mentale: ecco come mantenere il cervello attivo nel tempo! Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con il passare degli anni non solo il corpo invecchia, ma anche ilperde, confondendoci i pensieri. Eppure, esistono alcuni trucchetti facilissimi da mettere in atto fin da subito perla mente attiva e sveglia nel. Il primo infallibile e banale consiglio riguarda sempre il movimento fisico: l’attività aerobica porta ossigeno e nuova linfa ad ogni organo, stimolando, grazie all’aumento del flusso sanguigno, le sinapsi neuronali. Con lo sport, si riattivano memoria, percezione sensoriale e attenzione. E ovviamente si resta in forma. Questo non è trascurabile sotto il profilo salutistico generale, giacché le persone sovrappeso, invecchiando, vanno incontro ad un rischio maggiore di ictus, altamente invalidanti per la materia grigia.

