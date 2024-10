L'infermiera di Medici Senza Frontiere in Libano: «Non dobbiamo curare soltanto traumi e ferite causate dai bombardamenti, ma anche e soprattutto cicatrici dell’anima» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gianna Falchetto, giovane infermiera sarda, è arrivata in Libano circa 15 giorni fa. «Il conflitto armato sta peggiorando una grave crisi sanitaria e umanitaria in atto già da anni» Vanityfair.it - L'infermiera di Medici Senza Frontiere in Libano: «Non dobbiamo curare soltanto traumi e ferite causate dai bombardamenti, ma anche e soprattutto cicatrici dell’anima» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gianna Falchetto, giovanesarda, è arrivata incirca 15 giorni fa. «Il conflitto armato sta peggiorando una grave crisi sanitaria e umanitaria in atto già da anni»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'infermiera di Medici Senza Frontiere in Libano: «Non dobbiamo curare soltanto traumi e ferite causate dai bombardamenti, ma anche e soprattutto cicatrici dell’anima; Martina, dal Canavese al Congo e a Gaza: "Ecco la mia vita con Medici Senza Frontiere. La morte? Non ci pensi"; L’infermiera di Msf: “Qui a Rafah i bombardamenti sono continui. Tutti scappano, ma senza una meta”; Due infermiere torinesi a Gaza con Msf. "Prioritario aprire il valico di Rafah e cessare il fuoco"; Daspo delle cure per chi aggredisce medici e infermieri: 3 anni senza assistenza sanitaria gratuita; Gaza, infermiera MSF a Fanpage: "I bambini cercano cibo tra i rifiuti, i camion di aiuti sono bloccati"; Leggi >>>

Pochi medici e anziani senza cure: ci saremmo aspettati di più sulla sanità in manovra

(ilfattoquotidiano.it)

La carenza di medici e infermieri investe anche gli ospedali e le Rsa: mancano all’appello 20.000 medici e 70.000 infermieri.

“Gli angeli della morte”: un saggio di criminologia su medici e infermieri serial killer

(laprovinciadivarese.it)

Il libro di Cristina Brondoni per la prima volta approfondisce nel dettaglio sistematizzandolo un fenomeno tanto spaventoso quanto subdolo. "Un primo mattone per alzare il livello dell’attenzione pubb ...

Schillaci: “Assumeremo 10 mila infermieri indiani per coprire gli organici. Più soldi ai medici”

(repubblica.it)

Dobbiamo prendere nuovi medici e infermieri e anche pagare meglio ... Il nostro è un sistema universalistico, praticamente senza paragoni in Europa salvo l’Inghilterra, e queste terapie le diamo a ...

Manovra: gli infermieri guadagneranno 7 euro in più, i medici 17

(blitzquotidiano.it)

17 euro quindi per i medici, 7 euro per gli infermieri. Almeno nel 2025. Secondo i sindacati che in questi giorni hanno proclamato uno sciopero per il 20 novembre, tanto sarebbe l'aumento previsto in ...