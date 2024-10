Latina / Minacce al titolare di un kebab, dalla denuncia ai Daspo Urbano per tre ragazzi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Latina – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni violenti commessi nei luoghi della “movida”, ha emesso tre DACUR (divieto di accesso ai centri urbani cdd. Daspo Urbano) nei confronti di 3 giovani latinensi, rispettivamente classi 1995, 1998 e 2003, che nelle scorse settimane avevano minacciato l’esercente di un kebab e L'articolo Latina / Minacce al titolare di un kebab, dalla denuncia ai Daspo Urbano per tre ragazzi Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Minacce al titolare di un kebab, dalla denuncia ai Daspo Urbano per tre ragazzi Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– La Polizia di Stato di, nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni violenti commessi nei luoghi della “movida”, ha emesso tre DACUR (divieto di accesso ai centri urbani cdd.) nei confronti di 3 giovani latinensi, rispettivamente classi 1995, 1998 e 2003, che nelle scorse settimane avevano minacciato l’esercente di une L'articoloaldi unaiper treTemporeale Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Latina, minacce e danneggiamenti al titolare del negozio di kebab: Daspo per i tre giovani violenti; Minacce al titolare del kebab: il Questore emette tre Dacur; MINACCE E DANNEGGIAMENTI AL KEBABARO DELLA ZONA PUB: DASPO AI TRE GIOVANI TEPPISTI; Distruggono con le mazze un kebabbaro a Latina, il titolare si era rifiutato di fargli bere alcolici; Il rifiuto di dargli ancora da bere scatena l'ira incontrollata di tre giovani contro un ristoratore: tre giovani pontini indagati; Minacce all'esercente che non vuole servirgli alcol: tre giovani tornano e spaccano la vetrina del locale; Leggi >>>

Latina / Minacciano il titolare di un negozio e gli sfondano il bancone, tre giovani denunciati

(temporeale.info)

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha individuato ieri i presunti autori di minacce e danneggiamenti ai danni del titolare di un negozio di kebab a Latina. Si tratta di tre giovani di 29, 26 e 17 ...

Minacce al gestore del Kebab, la Questura allontana tre giovani

(msn.com)

La polizia della Questura Latina ha emesso tre provvedimenti Dacur (divieto di accesso ai centri urbani) nei confronti di altrettanti giovani di 29, 26 e 21 anni i quali, nelle scorse ...

Minacce e danneggiamenti a un venditore di kebab, nei guai tre giovani

(h24notizie.com)

La Polizia di Stato di Latina, questa mattina, in esecuzione di decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica, ha proceduto nei confronti ...

Distruggono con le mazze un kebabbaro a Latina, il titolare si era rifiutato di fargli bere alcolici

(msn.com)

I responsabili dell’atto vandalico, avvenuto negli scorsi giorni a Latina, sono tre ragazzi, rispettivamente di 29, 26 e 17 anni. Dovranno rispondere delle minacce e dei danneggiamenti ai danni del ti ...