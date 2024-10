La sfida della sostenibilità è la comunicazione efficace. Il report di YouTrend per Pensiero Solido (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sfida della sostenibilità, passa senz’altro dalla comunicazione efficace. Tant’è che per il 63% degli italiani, le aziende devono comunicare di più le loro azioni, mentre solo per il 28% la comunicazione va bene così com’è oggi. Questi sono solamente due dei tanti dati raccolti dall’agenzia di sondaggi YouTrend nel rapporto Comunicare bene la sostenibilità, voluto dalla fondazione Pensiero Solido in occasione del premio nazionale comunicazione Costruttiva 2024 . Ma, vediamo più nel dettaglio i contenuti dello studio. Informazioni Secondo i dati raccolti da YouTrend su un campione di 1.200 persone, emerge che per chi cerca informazioni sulla sostenibilità sia fondamentale la confezione o l’etichetta del prodotto (58%) piuttosto che la comunicazione aziendale o le campagne di marketing (15%). Formiche.net - La sfida della sostenibilità è la comunicazione efficace. Il report di YouTrend per Pensiero Solido Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La, passa senz’altro dalla. Tant’è che per il 63% degli italiani, le aziende devono comunicare di più le loro azioni, mentre solo per il 28% lava bene così com’è oggi. Questi sono solamente due dei tanti dati raccolti dall’agenzia di sondagginel rapporto Comunicare bene la, voluto dalla fondazionein occasione del premio nazionaleCostruttiva 2024 . Ma, vediamo più nel dettaglio i contenuti dello studio. Informazioni Secondo i dati raccolti dasu un campione di 1.200 persone, emerge che per chi cerca informazioni sullasia fondamentale la confezione o l’etichetta del prodotto (58%) piuttosto che laaziendale o le campagne di marketing (15%).

