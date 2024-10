Ilgiorno.it - La proposta dell’opposizione:: "Paghiamo vigilantes privati per proteggere le zone più critiche"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La sicurezza è un problema di tutti. È quanto è emerso nel dibattito in aula, anche se le strategie variano con l’appartenenza politica. Il centrodestra ha marcato l’entità del problema, da non sottovalutare, chiedendo maggiori investimenti per la polizia locale e l’aumento della vigilanza; gli esponenti di area progressista hanno posto l’attenzione sulla necessità di una connessione tra attività della polizia locale e servizi sociali, in modo da recuperare i giovani che sbagliano. Il consigliere del Gruppo misto Francesco Cirillo, ha sottolineato come "il problema della sicurezza non sia solo una percezione, ma un fatto reale che ha colpito anche me quando, settimana scorsa, in vicolo Carrobiolo, ho visto l’impresa di pulizia intervenire per pulire gli schizzi di sangue che erano rimasti per terra a seguito della rissa della notte precedente".