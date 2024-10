La mediazione familiare come strumento per gestire i conflitti, evento formativo il 7 novembre a Palazzo Ducale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Centro Servizi per le Famiglie dei Servizi Sociali dell’ambito territoriale di Martina Franca-Crispiano, gestito dalla cooperativa CRISI, organizza il convegno “Genitori, figli e famiglie: la mediazione familiare come strumento per gestire il conflitto”. L’evento formativo è previsto il 7 novembre 2024 alle ore 16.00 presso il Salotto Cinese (ex Sala degli Uccelli) di Palazzo Ducale a Martina Franca ed è rivolto a mediatori familiari, avvocati, assistenti sociali. Questo appuntamento vuole offrire un momento di riflessione aperto ai professionisti e a tutta la comunità al fine di sviluppare e diffondere la cultura della mediazione familiare e sensibilizzare all’educazione della gestione del conflitto. Tarantinitime.it - La mediazione familiare come strumento per gestire i conflitti, evento formativo il 7 novembre a Palazzo Ducale Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl Centro Servizi per le Famiglie dei Servizi Sociali dell’ambito territoriale di Martina Franca-Crispiano, gestito dalla cooperativa CRISI, organizza il convegno “Genitori, figli e famiglie: laperil conflitto”. L’è previsto il 72024 alle ore 16.00 presso il Salotto Cinese (ex Sala degli Uccelli) dia Martina Franca ed è rivolto a mediatori familiari, avvocati, assistenti sociali. Questo appuntamento vuole offrire un momento di riflessione aperto ai professionisti e a tutta la comunità al fine di sviluppare e diffondere la cultura dellae sensibilizzare all’educazione della gestione del conflitto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La mediazione familiare come strumento per gestire i conflitti, evento formativo il 7 novembre a Palazzo Ducale; Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Fedeli defunti 2024: le celebrazioni nel centro storico di Mottola; Con la mediazione il conflitto si trasforma in opportunità di cambiamento e crescita: a Trento il convegno di MedeS; La svolta. Via libera ai mediatori familiari nel nuovo processo di famiglia; Come risolvere i conflitti tra i genitori senza danneggiare i figli? Ecco la mediazione familiare; Corso ANFI: Bullismo e Mediazione Familiare – un approccio completo; Leggi >>>

La mediazione e le relazioni di aiuto

(filodiritto.com)

È solo grazie all’altro che possiamo crescere come persone: imparare a camminare insieme per costruire un mondo migliore” (cit.). La mediazione, qualsiasi mediazione, da quella familiare a ...

Mediazione civile e commerciale: l’analisi delle modifiche più significative della normativa

(ipsoa.it)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca “La mediazione civile e commerciale”, con ...

Domani la Giornata Internazionale della Mediazione Familiare

(laquilablog.it)

A parlare di come la mediazione familiare sia lo strumento guida verso soluzioni che portano benessere psicofisico e sociale alle persone, saranno le mediatrici esperte del Centro Se.Ra., come la ...

Centro Emiliano di Mediazione Familiare

(peacelink.it)

Questi raid a caccia di renitenti alla leva sono l’ennesima dimostrazione che stiamo mandando armi non per salvare le persone ma per arruolarle. Spesso contro la loro volontà. Ciò che colpisce in ...