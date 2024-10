Italia, Singapore e Asean, nuove opportunità per collaborare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A margine delle iniziative organizzate per la visita della nave Amerigo Vespucci e dell'apertura del Villaggio Italia Singapore, i vertici della Camera di commercio Italiana e una delegazione delle principali aziende Italiane presenti nella Città-Stato hanno incontrato Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria con delega all'export e all'attrazione di investimenti. Tra le delegazioni presenti erano presenti quelle di Menarini Asia Pacific, Fedegari Asia, Unicredit, Barilla, Technogym, Miprons e i delegati della Singapore Business Federation. L'incontro ha offerto ai rappresentanti delle imprese Italiane l'opportunità di presentare alla Vice Presidente Cimmino le attività svolte nella Regione, discutere le prospettive di crescita per il sud est asiatico e considerare potenziali sinergie future. Quotidiano.net - Italia, Singapore e Asean, nuove opportunità per collaborare Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A margine delle iniziative organizzate per la visita della nave Amerigo Vespucci e dell'apertura del Villaggio, i vertici della Camera di commerciona e una delegazione delle principali aziendene presenti nella Città-Stato hanno incontrato Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria con delega all'export e all'attrazione di investimenti. Tra le delegazioni presenti erano presenti quelle di Menarini Asia Pacific, Fedegari Asia, Unicredit, Barilla, Technogym, Miprons e i delegati dellaBusiness Federation. L'incontro ha offerto ai rappresentanti delle impresene l'di presentare alla Vice Presidente Cimmino le attività svolte nella Regione, discutere le prospettive di crescita per il sud est asiatico e considerare potenziali sinergie future.

Italia, Singapore e Asean, nuove opportunità per collaborare

