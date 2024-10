Metropolitanmagazine.it - Intimissimi lancia la sua prima linea beauty dedicata alla cura del corpo

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non solo intimo, ma anche prodotti. Lo storico marchio di lingeriela sua. Si tratta di unadai toni eleganti e molto cozy, che vorrebbero andare ad avvolgere ile a proteggere la nostra pelle esattamente come fanno i loro capi di intimo. Arriva: la bodycare completa Il brand ha dunqueto la sua. Ma quali sono le sue caratteristiche? Formule vegane e totalmente made in Italy con elevate percentuali di ingredienti naturali, fino al 99%. L’azienda è parte del gruppo Oniverse (ex Calzedonia), e sta cercando così di ampliare la propria offerta, per prendersidelnella sua totalità . Questa idea arriva in partnership con il Gruppo naturalia tantum, che è forte nel settore della cosmetica naturale e green.