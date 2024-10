Ilgiorno.it - Il sindaco di Mantova: "Dobbiamo ripartire da moderati e periferie"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mattia Palazzi,Pd di, la sconfitta in Liguria dice che il campo largo non è la soluzione per il centrosinistra? "Campo largo mi piace poco. L’esito delle Regionali dice due cose, spesso collegate. La prima è che quando ci si divide si fa sempre il gioco dell’avversario, la seconda è che senza una coalizione solida e stabile, capace di parlare a più fasce sociali, si regalano alla destra anche partite contendibili. Anche per questo preferisco parlare di centrosinistra perché è evidente che per vincere il centrosinistra ha bisogno di un centro forte, di una rinnovata area moderata e liberale che sia in grado di rappresentare e mobilitare punti di vista, ceti sociali e produttivi. Una coalizione non si può costruire con i veti e con la testa rivolta all’indietro". Intorno al Pd il nulla.