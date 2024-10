Ilfogliettone.it - Il mondo trema: la Russia simula un attacco nucleare. Putin alza la posta in gioco

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una mossa che ha innto ulteriormente le tensioni globali, laha annunciato il completamento con successo di esercitazioni nucleari su larga scala, supervisionate personalmente dal presidente Vladimir. Queste manovre arrivano in un momento di crescente retorica da parte di Mosca riguardante il potenziale utilizzo di armi nucleari nel conflitto in corso con l'Ucraina e nel più ampio confronto con l'Occidente.In una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa russo, i funzionari hanno confermato che le esercitazioni hanno coinvolto il lancio di numerosi missili balistici intercontinentali e missili da crociera da varie piattaforme, tra cui lanciatori mobili terrestri, sottomarini e bombardieri a lungo raggio. Le manovre erano progettate per testare la prontezza e le capacità di risdelle forze nucleari strategiche russe.