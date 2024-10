Il governo non fa sconti. Zero ristori ai balneari: "Noi delusi e traditi, pensiamo alle vie legali" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "delusi e traditi". I bagnini masticano amaro, dopo che il decreto Fitto sulle concessioni balneari viaggia diretto verso l’approvazione. Il governo da oggi andrà a porre la fiducia sul decreto ’salva infrazioni’. Gli emendamenti che le associazioni dei balneari speravano di vedere inseriti sono stati bocciati. Tradotto: non ci sarà alcun valore d’impresa da tenere in considerazione nel momento in cui si andrà a bando. Restano gli indennizzi solo per gli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti non ancora ammortizzati. "Sono pochi spiccioli. Se va bene forse qualcuno porterà a casa alcune migliaia di euro, tutto qui", attacca Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese balneari. I balneari sentono di essere rimasti con un pugno di sabbia in mano perché "con questo decreto – riprende Vanni – si spalancano le porte alle multinazionali. Il caso Jesolo insegna. Ilrestodelcarlino.it - Il governo non fa sconti. Zero ristori ai balneari: "Noi delusi e traditi, pensiamo alle vie legali" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "". I bagnini masticano amaro, dopo che il decreto Fitto sulle concessioniviaggia diretto verso l’approvazione. Ilda oggi andrà a porre la fiducia sul decreto ’salva infrazioni’. Gli emendamenti che le associazioni deisperavano di vedere inseriti sono stati bocciati. Tradotto: non ci sarà alcun valore d’impresa da tenere in considerazione nel momento in cui si andrà a bando. Restano gli indennizzi solo per gli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti non ancora ammortizzati. "Sono pochi spiccioli. Se va bene forse qualcuno porterà a casa alcune migliaia di euro, tutto qui", attacca Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imprese. Isentono di essere rimasti con un pugno di sabbia in mano perché "con questo decreto – riprende Vanni – si spalancano le portemultinazionali. Il caso Jesolo insegna.

