Ilgiorno.it - Il Giorno al mercato di Wagner: spazio all’informazione di qualità

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milano – Ilcoperto più antico di Milano (è stato inaugurato nel 1929) e Ilinsieme all’insegna dell’informazione di. Prende il via oggi la collaborazione fra il nostro quotidiano e ilcoperto di piazzaper portare le notizie sempre più vicino ai lettori. Da questa mattina infatti sarà possibile acquistare le copie de Ildirettamente tra gli stand del. Un modo per dare voce a ciò che accade intorno a noi con news e approfondimenti che riguardano questioni di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche storie della regione, della città, del quartiere. Un’iniziativa per rendere il giornale sempre più accessibile e stimolare la cultura della lettura anche tra i visitatori del. Quella de Ilneldisarà una presenza costante dal martedì al sabato e durante le aperture straordinarie.