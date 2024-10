Il gesto di Lukaku prima del gol annullato a Morata: anticipa al Napoli la decisione del VAR (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Romelu Lukaku anticipa la decisione del VAR che ha annullato il gol a Morata durante Milan-Napoli. L'attaccante belga toglie il pallone dal cerchio del centrocampo e lo restituisce a Meret ancora prima del fischio dell'arbitro. Fanpage.it - Il gesto di Lukaku prima del gol annullato a Morata: anticipa al Napoli la decisione del VAR Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Romeluladel VAR che hail gol adurante Milan-. L'attaccante belga toglie il pallone dal cerchio del centrocampo e lo restituisce a Meret ancoradel fischio dell'arbitro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il gesto di Lukaku prima del gol annullato a Morata: anticipa al Napoli la decisione del VAR; Il gesto dell’arbitro Colombo nei confronti di Morata: vuole parlargli prima di annullare il gol; Lukaku cuore d'oro: il bel gesto per il tifoso del Napoli a Villa Stuart; Lukaku nuovo leader dello spogliatoio, spunta il gesto che ha impressionato i giocatori del Napoli; Euro2024, ex Inter: Lukaku esordio da incubo tra gol sbagliati e annullati. Il tenero gesto di Skriniar; Il gesto di Lukaku dopo il gol che ha fatto il giro del mondo, ecco cosa vuol dire; Leggi >>>

Il gesto di Lukaku prima del gol annullato a Morata: anticipa al Napoli la decisione del VAR

(fanpage.it)

Romelu Lukaku anticipa la decisione del VAR che ha annullato il gol a Morata durante Milan-Napoli. L’attaccante belga toglie il pallone dal cerchio del centrocampo e lo restituisce a Meret ancora ...

Lukaku, che carica: il gesto verso Kvaratskhelia e compagni prima di Milan-Napoli | FOTO

(informazione.it)

Bellissimo il gesto 'pizzicato' dalle telecamere di Romelu Lukaku, nel tunnel che porta al campo di San Siro per il riscaldamento di Milan-Napoli. Prima dell'ingresso in campo degli azzurri, Big Rom è ...

Lukaku fa impazzire San Siro: l’esultanza speciale che conquista i tifosi del Napoli

(napolipiu.com)

Il centravanti si sta conquistando sempre più l’affetto della piazza napoletana, a suon di gol e prestazioni convincenti. Un gesto che racconta molto più di una semplice esultanza e che conferma il ...

Milan – Napoli: gran gol di Lukaku, qui le immagini – VIDEO

(generationsport.it)

Milan - Napoli: il big match si sblocca grazie al gol di Lukaku, ecco le immagini della rete messa a segno dal bomber belga ...