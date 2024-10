Grande Fratello 25, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si chiudono nel magazzino: gesto shock di lei (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, dopo la recente trasferta spagnola al Gran Hermano, nella casa del Grande Fratello 25 non riescono proprio a trattenersi. I due ragazzi sembrano ormai legati da un’intesa profonda e appassionata che ha fatto molto parlare. La coppia si è lasciata andare a momenti intensi e, una volta tornati nella casa del GF 25, la loro complicità è apparsa ancora più evidente. Dopo aver passato un po’ di tempo insieme in magazzino, Lorenzo ha espresso tutto il suo trasporto con frasi appassionate, mentre Shaila ha risposto in modo altrettanto affettuoso e coinvolgente. Scopriamo cosa è accaduto in questo intenso momento tra i due gieffini e le loro dichiarazioni che fanno sognare i fan. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si chiudono nel magazzino: gesto shock di lei Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), dopo la recente trasferta spagnola al Gran Hermano, nella casa del25 non riescono proprio a trattenersi. I due ragazzi sembrano ormai legati da un’intesa profonda e appassionata che ha fatto molto parlare. La coppia si è lasciata andare a momenti intensi e, una volta tornati nella casa del GF 25, la loro complicità è apparsa ancora più evidente. Dopo aver passato un po’ di tempo insieme inha espresso tutto il suo trasporto con frasi appassionate, mentreha risposto in modo altrettanto affettuoso e coinvolgente. Scopriamo cosa è accaduto in questo intenso momento tra i due gieffini e le loro dichiarazioni che fanno sognare i fan.

