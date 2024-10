“Fermi tutti!”. Affari tuoi: Stefano De Martino e il concorrente Filippo bloccano la puntata e succede l’impensabile (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ad Affari tuoi è il momento del Molise. Martedì 29 ottobre è tornato il celebre format di Rai Uno condotto da Stefano di Martino ed è stata la volta di Filippo da Campobasso. Accompagnato dalla fidanzata Tania, il concorrente del Molise ha sfidato sorte e dottore in una serata ricca di tantissime emozioni. La prima parte del gioco è favorevole e Filippo riesce a difendere i pacchi importanti. Le prime offerte sono state rifiutate dal concorrente del Molise, che ha deciso di proseguire la sua corsa alla ricerca dei pacchi meno sostanziosi in modo da avere più possibilità di portare a casa una buona somma. La prima offerta rifiutata è quella da 44mila euro. “Ci siamo messi sempre in gioco e stasera continueremo a farlo”, ha detto Filippo rifiutando le offerte del dottore. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Adè il momento del Molise. Martedì 29 ottobre è tornato il celebre format di Rai Uno condotto dadied è stata la volta dida Campobasso. Accompagnato dalla fidanzata Tania, ildel Molise ha sfidato sorte e dottore in una serata ricca di tantissime emozioni. La prima parte del gioco è favorevole eriesce a difendere i pacchi importanti. Le prime offerte sono state rifiutate daldel Molise, che ha deciso di proseguire la sua corsa alla ricerca dei pacchi meno sostanziosi in modo da avere più possibilità di portare a casa una buona somma. La prima offerta rifiutata è quella da 44mila euro. “Ci siamo messi sempre in gioco e stasera continueremo a farlo”, ha dettorifiutando le offerte del dottore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: BOOM! FLAVIO INSINNA A L'EREDITA' E CARLO CONTI AD AFFARI TUOI. IL PESCE D'APRILE DEI CONDUTTORI DI RAI 1; Amadeus e l'esordio sul Nove: «Dalla Rai neanche un grazie. Non ho visto il nuovo Affari Tuoi: sarebbe come guardare la tua ex con il nuovo fidanzato»; Orsenigo: L'orsenighese Martina protagonista ad Affari tuoi; Partite interrotte agli US Open, c’è un allarme incendio: tennisti rimasti fermi in campo; Miglior Conto Deposito 2024 Interessi 4% Dove Vincolare Soldi?; Dagospia annuncia: “E’ morto Umberto Bossi”. Poi arriva il messaggio del figlio; Leggi >>>

Affari Tuoi, Filippo fregato (due volte) dal Dottore e la moglie lo fulmina con lo sguardo: è caos sui social

(libero.it)

Nella puntata del 29 ottobre il concorrente è molto fortunato, ma spreca le due occasione prima cambiando il pacco e poi accentando un'offerta: cosa è successo ...

Affari Tuoi: Concettino cade nella trappola del Dottore e perde tutto. I social impazziscono: "È diventato crudele"

(libero.it)

Nella puntata del 27 ottobre il concorrente cambia strategia all'ultimo, ma il web si arrabbia anche con Pasquale Romano: cosa è successo su Rai Uno ...

“Zoc…”. Affari Tuoi, la parolaccia alla madre del concorrente

(controcopertina.com)

Il recentissimo episodio di Affari Tuoi trasmesso il 28 ottobre 2024 ha sollevato un polverone di discussioni e momenti esilaranti, confermandosi come uno dei programmi di punta della domenica sera it ...

Ad Affari Tuoi gioca Stefano detto “Zorro”: “Darò i soldi a mio padre, vorrei vederlo sorridere”

(msn.com)

Nella puntata di lunedì 28 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Stefano, detto Zorro, insieme a sua madre Lucia. Il concorrente ha spiegato che, qualora avesse vinto, avrebbe voluto regalare l’intera ...