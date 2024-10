Anteprima24.it - Eterno De Palma: l’avventura alla De Vita Soccer nel segno della curiosità e dell’amicizia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA dispetto dell’età e di una carriera che parla da sola, di campi professionistici calpestati e maglie gloriose indossate, ciò che non è mai mancato e non deve mancare, è la passione che fa da benzina e fa mettere gli scarpini ancora. Si è aperta una nuova avventura per Roberto De, un nome che non ha bisogno di presentazioni, la fama che precede la persona. Lo hanno visto con le maglie del Napoli, del Benevento, dell’Avellino,Nocerina, tra le tante. Tanta Serie B e Serie C, tante giocate e gol, ‘pezzi’ che hanno esaltato tifoserie. Insomma, non un giocatore banale. Tanti anni nel calcio che conta, un’età che è andata via via ad aumentare e questo lo ha portato a terminare la sua carriera tra i pro, ma la passione e la voglia di mettersi in gioco non gli è mai scemata.