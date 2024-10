Inter-news.it - Empoli-Inter, Inzaghi cambia idea a centrocampo: la probabile formazione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)segna una nuova giornata di campionato per i nerazzurri, dopo solo tre giorni dal pari contro i bianconeri. A poche ore dalla trasferta toscana mistersembra intenzionato ad apportare importanti modifiche al. Di seguito i dettagli e la. PER RIPARTIRE – Un’altra sfida di Serie A è alle porte per i nerazzurri di Simone, che stasera dovranno dimostrare di aver lasciato alle spalle il doloroso pareggio contro la Juventus., in programma alle ore 18.30, segna il punto di ripartenza, soprattutto considerando la vittoria del Napoli che continua ad allungare in classifica. Sono in corso importanti valutazioni diper la trasferta toscana, con una novità dell’ultima ora ada parte dell’allenatore nerazzurro.