Liberoquotidiano.it - "Ecco come ha ucciso la figlia appena nato". L'orrore di Padova: dettagli raccapriccianti

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha partorito da sola, nel wc, e dopo ha tirato lo sciacquone, spingendo in giù la testa della neonata che avevapartorito. Per la Procura di, Melissa Russo, 29 anni, di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ha fatto tutto da sola quando ha partorito la bambina morta poche ore dopo la nascita. Per la Procura, è stata la madre ad aver annegato la bambinanata. La 29enne deve rispondere ora di omicidio aggravato dal legame di parentela. Melissa Russo ha partorito nel wc dell'appartamento nel retrobottega del night "Serale" a Piove di Sacco, nelno, in cui viveva e "dopo che la bambina già si trovava a testa in giù" ha tirato l'acqua dello sciacquone, e ha lasciato che la bambina morisse annegata. Per la Procura dila donna avrebbe lasciato suanel water e poi avrebbe cercato di disfarsene tirando l'acqua.