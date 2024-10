Liberoquotidiano.it - "Doveva vincere 75 a 0": Storace scatenato, come umilia la sinistra con 3 parole | Guarda

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nonostante le elezioni regionali in Liguria abbiano dato il Partito Democraticoprima forza al 28,47% e nel Comune di Genova al 29,72%, questo non è bastato per la vittoria finale, andata alla destra con il suo candidato Marco Bucci che, peraltro, era già stato sindaco del capoluogo ligure. Di questi risultati si discute a Dimartedì, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris. Quest'ultimo chiede a Francesco, ex-Ministro della Salute nel terzo governo Berlusconi ed ex-governatore del Lazio, “cosa non ha capito ladel Paese”. Questa la sua analisi: “Questa sera ho assistito alla trasmissione e ho avuto la conferma di una tesi che pensavo interessasse solo a me, ma mi sbagliavo a giudicare dalla domanda.