Come sarà la notte di Halloween? Le previsioni di Giuliacci (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È tutto pronto per la notte di Halloween. Domani sera, tra zucche e pipistrelli, molti bambini busseranno alle porte degli italiani per pronunciare la famosa formula con cui si tenta di acchiappare più dolcetti possibili. Ma il tempo sarà favorevole? A diffondere le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci. La settimana "per il momento è stata dominata dall'alta pressione, che sta portando sull'Italia condizioni particolarmente stabili, con piogge quasi del tutto assenti, qualche nebbia e temperature al di sopra dei valori tipici del periodo". Quadro, questo, che stando a quanto scritto dall'esperto nell'intervento pubblicato su meteoGiuliacci.it, rimarrà stabile anche nei prossimi giorni, "caratterizzando quindi anche il tempo della notte di Halloween, che è destinata a trascorrere senza il disturbo di perturbazioni organizzate". Iltempo.it - Come sarà la notte di Halloween? Le previsioni di Giuliacci Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È tutto pronto per ladi. Domani sera, tra zucche e pipistrelli, molti bambini busseranno alle porte degli italiani per pronunciare la famosa formula con cui si tenta di acchiappare più dolcetti possibili. Ma il tempofavorevole? A diffondere le ultimemeteo è il colonnello Mario. La settimana "per il momento è stata dominata dall'alta pressione, che sta portando sull'Italia condizioni particolarmente stabili, con piogge quasi del tutto assenti, qualche nebbia e temperature al di sopra dei valori tipici del periodo". Quadro, questo, che stando a quanto scritto dall'esperto nell'intervento pubblicato su meteo.it, rimarrà stabile anche nei prossimi giorni, "caratterizzando quindi anche il tempo delladi, che è destinata a trascorrere senza il disturbo di perturbazioni organizzate".

