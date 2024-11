Diredonna.it - Come riconoscere e come trattare la pelle secca del viso

Ladelè una condizione molto comune, che può influire sull’aspetto generale della, facendola apparire opaca, tesa e a volte irritata.La principale causa di questo inestetismo è la mancanza di idratazione e oli naturali, necessari per mantenere la barriera cutanea sana e protetta, ma le cause possono essere anche genetiche.laLasi distingue per una serie di caratteristiche che la rendono facilmente riconoscibile. Tuttavia, è importante fare una distinzione tra la(una condizione costante) e ladisidratata (una condizione temporanea, causata dalla mancanza di acqua).Laè spesso associata a fattori genetici, mentre ladisidratata può essere il risultato di condizioni ambientali, stile di vita o utilizzo di prodotti inappropriati.