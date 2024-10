Chirurgia estetica: boom tra gli under 25. Ricorso al prestito per pagare il ritocchino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Bisturi per il ritocchino: boom tra gli under 25. È questo il dato – preoccupante – che emerge dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Bilendi, da cui è emerso anche che, nel 10% dei casi, per pagare l’intervento si è fatto Ricorso ad un prestito. Uno scenario che mette in luce il bisogno dei giovanissimi di ricorrere alla Chirurgia estetica ricorrendo anche a prestiti considerandolo, dunque, una sorte di bene di prima necessità. I dati Stando ai dati della stessa ricerca negli ultimi due anni quasi un under 25 su tre (30%) si è sottoposto ad un intervento di Chirurgia o medicina estetica e, contrariamente ai luoghi comuni, se si guarda al totale del campione nazionale non solo gli uomini spendono in media più delle donne, ma i giovani si fanno più “ritocchini” rispetto agli adulti. Quotidiano.net - Chirurgia estetica: boom tra gli under 25. Ricorso al prestito per pagare il ritocchino Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ottobre 2024 – Bisturi per iltra gli25. È questo il dato – preoccupante – che emerge dall’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Bilendi, da cui è emerso anche che, nel 10% dei casi, perl’intervento si è fattoad un. Uno scenario che mette in luce il bisogno dei giovanissimi di ricorrere allaricorrendo anche a prestiti considerandolo, dunque, una sorte di bene di prima necessità. I dati Stando ai dati della stessa ricerca negli ultimi due anni quasi un25 su tre (30%) si è sottoposto ad un intervento dio medicinae, contrariamente ai luoghi comuni, se si guarda al totale del campione nazionale non solo gli uomini spendono in media più delle donne, ma i giovani si fanno più “ritocchini” rispetto agli adulti.

