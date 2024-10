Castelfiorentino. La mostra “Banksy. Nascita di un mito” prorogata fino al 6 gennaio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Siamo felici di annunciare la proroga della mostra ‘Banksy. Nascita di un mito’ fino al 6 gennaio. E’ la conferma più concreta dell’impegno di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1884 a favore della cultura e dell’arte, valori che consideriamo fondamentali per la crescita del territorio e delle nuove generazioni”. Così Paolo Regini, Presidente di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1844, annuncia la proroga di due mesi dell’esposizione “Banksy. Nascita di un mito”, allestita al Centro Culturale Cambio e inizialmente prevista fino al 3 novembre. La mostra “Banksy. Nascita di un mito” presenta oltre 100 opere iconiche del famoso street artist britannico. Laprimapagina.it - Castelfiorentino. La mostra “Banksy. Nascita di un mito” prorogata fino al 6 gennaio Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Siamo felici di annunciare la proroga delladi unal 6. E’ la conferma più concreta dell’impegno di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1884 a favore della cultura e dell’arte, valori che consideriamo fondamentali per la crescita del territorio e delle nuove generazioni”. Così Paolo Regini, Presidente di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1844, annuncia la proroga di due mesi dell’esposizione “di un”, allestita al Centro Culturale Cambio e inizialmente previstaal 3 novembre. Ladi un” presenta oltre 100 opere iconiche del famoso street artist britannico.

Per il presidente Paolo Regini, presidente di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1844 è “un successo numerico”: sono state oltre cinquemila le persone tra cittadini, turisti e scolaresche che a ...

“Siamo felici di annunciare la proroga della mostra “Banksy. Nascita di un mito” fino al 6 gennaio. La mostra finora è stata vistata da oltre 5mila ...

dove è la protagonista di una grande mostra ovvero Street Art Revolution (fino al 2 marzo 2025). Artisti di fama internazionale come Banksy, Keith Haring, Blek Le Rat, Obey, Andy Warhol e molti ...

Ma ci sono comunque vari motivi per andare a vedere la mostra «World of Banksy», da oggi al 4 maggio 2025 nel foyer dell’Arena Flegrea: vengono riprodotte la stragrande maggioranza (circa 120 ...