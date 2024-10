Anteprima24.it - Caserta, mamma pusher arrestata davanti ai figli

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, la Polizia di Stato diha arrestato una donna, 39enne di origine italiana, per spaccio di droga. In occasione dei servizi di controllo del territorio, la Squadra Volante della Questura diha controllato, in area periferica della città , la donna, mentre era in sosta con la propria vettura, con a bordo iminori. Ad aver insospettito le forze dell’ordine, sono stati i movimenti sospetti di un uomo che si era avvicinato alla macchina ed aveva consegnato del denaro in cambio di un oggetto. La donna risultava già essere denunciata per fatti analoghi nei giorni precedenti all’arresto. Dopo la consueta perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di alcune dosi di cocaina e crack. La donna è statae sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.