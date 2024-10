Buongiorno celebra la vittoria sul Milan con una frase in napoletano: "Ca' cazzimm'" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alessandro Buongiorno è stato uno dei grandi protagonisti della prova maiuscola della difesa del Napoli che ha contribuito in maniera decisiva all'importantissima vittoria di San Siro contro il Milan.Il calciatore azzurro, al termine della partita, ha celebrato il successo sui rossoneri con Napolitoday.it - Buongiorno celebra la vittoria sul Milan con una frase in napoletano: "Ca' cazzimm'" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alessandroè stato uno dei grandi protagonisti della prova maiuscola della difesa del Napoli che ha contribuito in maniera decisiva all'importantissimadi San Siro contro il.Il calciatore azzurro, al termine della partita, hato il successo sui rossoneri con

Buongiorno celebra la vittoria sul Milan con una frase in napoletano: "Ca' cazzimm'"

(napolitoday.it)

Alessandro Buongiorno è stato uno dei grandi protagonisti della prova maiuscola della difesa del Napoli che ha contribuito in maniera decisiva all'importantissima vittoria di San Siro contro il Milan.

"Ca' cazzimma!", Buongiorno esulta dopo la vittoria sul Milan

Il difensore del Napoli felice per l'ennesimo successo della squadra azzurra, uscita vittoriosa anche da San Siro.