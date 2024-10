Justcalcio.com - Brentford e Southampton sopravvivono allo spavento contro le avversarie del campionato nella Coppa EFL

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Mercoledì ilha battuto la squadra delSheffield 5-4 ai rigori dopo un pareggio per 1-1 dopo 90 minuti del quarto turno dellaEFL. La squadra della Premier League di Thomas Frank è andata in vantaggio inizialmente grazie all’attaccante Kevin Schade, ma non è stata in grado di aumentare il proprio vantaggio, con mercoledì che ha dato il massimo nonostante avesse meno palla. Gli ospiti di Danny Rohl si sono ritrovati in pareggio al 12? del secondo tempo grazie ad un bellissimo tiro dalla lunga distanza di Djeidi Gassama dopo un errore del portiere delMark Flekken. Senza un vincitore in arrivo, il pareggio è andato ai rigori. Seguirono nove tentativi perfetti prima che Liam Palmer vedesse il decimo e decisivo tiro dal dischetto parato da Flekken, assicurando il posto dei Bees ai quarti.