Bombardieri “La manovra non dà risposte alle esigenze del Paese” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Fisco, sanità, pensioni sono le priorità che ci portano a proclamare lo sciopero generale”. Lo dice il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa con la Cgil per l’annuncio dello sciopero generale del 29 novembre sulla manovra. xb1/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Bombardieri “La manovra non dà risposte alle esigenze del Paese” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Fisco, sanità, pensioni sono le priorità che ci portano a proclamare lo sciopero generale”. Lo dice il segretario generale della Uil, PierPaolo, a margine della conferenza stampa con la Cgil per l’annuncio dello sciopero generale del 29 novembre sulla. xb1/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:"Ladàalle esigenze del Paese";(Uil): "dàalle esigenze del Paese reale";(Uil): "dàalle esigenze del Paese reale";“Ladàalle esigenze del Paese”;"Ladàalle esigenze del Paese";"Ladàalle esigenze del Paese"; Leggi >>>

Manovra, Bombardieri (Uil): "Non dà risposte alle esigenze del Paese reale"

(la7.it)

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2024 "Non danno risposta alle esigenze del Paese reale, non rispondono alle esigenze di lavoratori e pensionati. Abbiamo chiesto al Governo di dare risposte sul recupe ...

Bombardieri, 'dal fisco alle pensioni, mancano le risposte'

(ansa.it)

Gli interventi previsti in manovra "non danno risposta alle esigenze del Paese reale, non rispondono a quelle cose che i lavoratori, i giovani, i disoccupati, i pensionati ci chiedono", a partire dal ...

Manovra, Cgil-Uil fanno squadra e scendono in piazza contro la Legge di Bilancio: sciopero dei sindacati il 29 novembre. Insorge la Lega: "Ridicoli"

(affaritaliani.it)

Aumento del potere d'acquisto, pensioni, servizi pubblici e politiche industriali inesistenti: i sindacati scendono in piazza contro la nuova Legge ...

Manovra, Bombardieri: “Il 29 novembre sciopero generale”

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) “Quali sono le motivazioni dello sciopero generale? Le richieste che abbiamo fatto sui temi del lavoro, salari, recupero ...